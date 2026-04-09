बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावरून राडा; पोस्टर लागले, पोस्टर फाडले, वाचा सविस्तर…

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेचे खासदार म्हणून शपथ घेण्यासाठी दिल्लीला रवाना झाले असतानाच, पाटणा येथील भाजप कार्यालयाबाहेर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून उल्लेख असलेले पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली आहे. यातच सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. यात असा दावा करण्यात आला आहे की, हे पोस्टर भाजप कार्यकर्त्यांनी फाडले.

याचबाबत पीटीआयने (PTI) देखील वृत्त दिले आहे. या वृत्तानुसार, गुरुवारी सकाळी भाजप कार्यालयाबाहेर हे पोस्टर्स झळकले. यावर वाल्मिकी समाज, असे नाव लिहिण्यात आले होते. दरम्यान, भाजप कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी यातील काही पोस्टर्स तातडीने काढून टाकले, असे वृत्तात सांगण्यात आले आहे.

या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इक्बाल यांनी सांगितले की, “हे पोस्टर्स कोणी लावले याची आम्हाला माहिती नाही. सध्या आम्ही एवढेच सांगू शकतो की, पुढील मुख्यमंत्री कोण असेल, याचा निर्णय पक्षाच्या परंपरेनुसार एकत्रितपणे घेतला जाईल.”

दरम्यान, नितीश कुमार दिल्लीला गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर सम्राट चौधरींचे हे पोस्टर्स लागल्याने बिहारच्या राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

