डाळिंब की बीट? शरीरात रक्त वाढवण्यासाठी काय अधिक फायदेशीर, वाचा

आपल्या आरोग्यासाठी योग्य आहार हा खूप गरजेचा आहे. अनेकदा अशक्तपणामुळे आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. शरीरात रक्ताची कमतरता सतत थकवा, चक्कर येणे, चेहरा फिकट पडणे यामुळे अशक्तपणा येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत शरीरात रक्ताचे प्रमाण वाढवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. तज्ञ आहारात हिमोग्लोबिन वाढवणारे पदार्थ समाविष्ट करण्याचा सल्ला देतात, त्यापैकी सर्वात लोकप्रिय डाळिंब आणि बीटरूट आहेत. डाळिंब आणि बीट हे दोन्ही रक्त वाढवणारे सुपरफूड मानले जातात.
आयुर्वेदापासून रक्त शुद्धीकरणासाठी डाळिंबाची शिफारस केली जाते. दरम्यान रक्त शुद्ध करणारे म्हणून ओळखले जाणारे बीटरूट लोहाचे उत्तम स्रोत मानले जाते. बीटरूट सॅलड खाणे किंवा त्याचा रस दररोज पिणे यामुळे लोहाची कमतरता दूर होते. परंतु रक्ताचे प्रमाण वाढवण्यासाठी डाळिंब आणि बीटरूटपैकी कोणते अधिक फायदेशीर आहे हे जाणून घेऊया.
डाळिंब हे पोषक तत्वांचा खजिना आहे. त्यात लोह भरपूर असते आणि त्यात जीवनसत्त्वे सी, ई, ए आणि अँटिऑक्सिडंट्ससह अनेक पोषक तत्वे असतात. डाळिंब शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारते आणि नैसर्गिकरित्या हिमोग्लोबिन वाढविण्यास मदत करते. डाळिंबाचेही अनेक फायदे आहेत. डाळिंबामुळे रक्तदाब नियंत्रित होण्यास मदत होते. तसेच डाळिंबात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, यामुळे त्वचेला होणाऱ्या नुकसानापासून आणि वृद्धत्व कमी करण्यास मदत करतात. मेंदूचे कार्य आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी डाळिंब खूप फायदेशीर मानले जाते.
बीटरूटमध्ये देखील भरपूर पोषक तत्वे असतात. त्यात लोह, फॉलिक अॅसिड आणि व्हिटॅमिन सी सारखे पोषक तत्व असतात. बीटरूट खाल्ल्याने शरीरात रक्त पेशींचे उत्पादन वाढते आणि नैसर्गिकरित्या हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत होते. शरीरात रक्त वाढवण्यासाठी बीटरूटचे सेवन खूप फायदेशीर मानले जाते. रक्त वाढवण्याव्यतिरिक्त, बीटरूट रक्तदाब कमी करते आणि शरीरात रक्त प्रवाह सुधारते. यकृताला विषमुक्त करण्यासाठी तुम्ही बीटचे सेवन देखील करू शकता.
बीट आणि डाळिंब हे दोन्ही रक्त वाढवण्यासाठी चांगले मानले जातात. परंतु प्रत्येकामध्ये लोहाचे प्रमाण वेगवेगळे असू शकते. उदाहरणार्थ, एका मध्यम आकाराच्या बीटमध्ये अंदाजे ०.८ मिली लोह असते. त्याचप्रमाणे एका मध्यम आकाराच्या डाळिंबात ०.३ मिली लोह असते. म्हणून तुम्ही फक्त तुमची रक्त संख्या वाढवू इच्छित असाल तर बीट हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. शिवाय, बीट डाळिंबापेक्षा स्वस्त असतात, ज्यामुळे ते प्रत्येकासाठी परवडणारेही आहेत. बीट आणि डाळिंबापासून बनवलेला रस प्यायलात तर यापेक्षा उत्तम काहीही नाही.
