मणिरत्नमच्या ‘पोन्नियन सेलवन 2’चा “या” तारखेला होणार ट्रेलर प्रदर्शित

मणिरत्नम दिग्दर्शित पोन्नियन सेलवन 1 च्या यशानंतर आता सर्वांचे लक्ष या चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पोन्नियन सेलवन 2 सध्या खूप चर्चेत आहे. हा चित्रपट यावर्षी 28 एप्रिलला प्रदर्शित होणार असून सध्या चित्रपटाच्या ट्रेलर रिलीज डेट समोर आली आहे. निर्मात्यांनी पोन्नियन सेलवन 2 च्या जबरदस्त पोस्टरसह चित्रपटाच्या ट्रेलर रिलीजची तारीख जाहीर केली आहे.

Fire in their eyes. Love in their hearts. Blood on their swords. The Cholas will be back to fight for the throne! #PS2TrailerFromMarch29#PS2 #ManiRatnam @arrahman @madrastalkies_ @Tipsofficial @tipsmusicsouth @IMAX @primevideoIN @chiyaan #AishwaryaRaiBachchan#PonniyinSelvan2 pic.twitter.com/iShNmBObDg

