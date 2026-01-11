बडतर्फ IAS पूजा खेडकर आणि कुटुंबीयांना नोकराने गुंगीचे औषध देऊन डांबलं, मोबाईल फोन केले लंपास

पुणे पोलिसांनी शनिवारी रात्री बनर रोडवरील खेडकर कुटुंबाच्या बंगल्यात घडलेल्या एका असामान्य चोरीच्या घटनेचा तपास सुरू केला आहे. नुकतीच आयएएस पदावरून बडतर्फ झालेल्या पूजा खेडकर यांनी चतुश्रृंगी पोलीस ठाण्यात फोन करून तक्रार दिली की, घरात काम करणाऱ्या एका नोकराने कथितरित्या त्यांच्या पालकांना गुंगीचे औषध देऊन बेशुद्ध केले आणि त्यानंतर चोरी केली.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खेडकर कुटुंब बनर रोडवरील एका बंगल्यात राहत असून तेथे अनेक घरगुती मदतनीस काम करतात. संशय एका अशा नोकरावर आहे, जो अवघ्या आठ दिवसांपूर्वी नेपाळमधून आला होता आणि नुकताच घरात कामावर ठेवण्यात आला होता. पूजा खेडकरचा आरोप आहे की, याच नोकराने त्यांचे वडील दिलीप खेडकर आणि आई मनोरमा खेडकर यांना गुंगीचे औषध दिले, त्यामुळे ते दोघेही बेशुद्ध झाले. त्यानंतर आरोपीने पूजा खेडकर यांनाही बांधून ठेवले आणि कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे मोबाईल फोन घेऊन पळ काढला.
पूजा खेडकरने पोलिसांना सांगितले की, त्यांनी कसेबसे दरवाज्याच्या कडीच्या मदतीने स्वतःची सुटका करून घेतली. त्यानंतर घरात उपलब्ध असलेल्या दुसऱ्या मोबाईल फोनचा वापर करून त्यांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच चतुश्रृंगी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्या वेळी दिलीप आणि मनोरमा खेडकर हे बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आले. दोघांनाही तातडीने उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, पूजा खेडकर यांनी अद्याप या प्रकरणी लेखी तक्रार दाखल केलेली नाही. मानसिकदृष्ट्या स्थिर झाल्यानंतरच त्या औपचारिक तक्रार देणार असल्याचे त्यांनी पोलिसांना कळवले आहे. मोबाईल फोनव्यतिरिक्त घरातून अन्य कोणते साहित्य चोरीला गेले आहे की नाही, याबाबतही अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही. पोलिसांच्या माहितीनुसार ही घटना शनिवारी रात्री सुमारे 11:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली. सध्या संशयित नोकराचा शोध सुरू असून प्रकरणातील सर्व बाबींची सखोल चौकशी केली जात आहे.