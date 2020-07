रुग्णालयाच्या आवारात फिरतात डुक्कर, तर एका रुग्णलयात धबधबा; कोविड रुग्णालयांची दुरवस्था

देशात कोरोना रुग्णांची संख्या 10 लाखांच्या वर पोहोचली आहे. तरी देशातील अनेक रुग्णालयांची दुरवस्था समोर आली आहे. कर्नाटकच्या एका रुग्णालयाच्या आवारात डुक्कर फिरत आहेत. तर उत्तर प्रदेशच्या एका रुग्णालयात छप्पर तुटून धबधब्याप्रमाणे पाणी कोसळत आहे.

कर्नाटकातील कलबुर्गी जिल्हा रुग्णालयाच्या आवारात डुक्कर फिरत होते. या रुग्णालयात डुक्कर पकडणे आणि त्यांना हाकलवून लावणे हे नित्याचेच झाले आहे. बुधवारी या घटनेचा एक व्हिडीओ समोर आल्याने कोरोना रुग्णांच्या आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. कोविड रुग्णालयात स्वच्छता कशी राखली जाते हे सुद्धा समोर आले आहे. या प्रकरणी राज्याचे आरोग्यमंत्री श्रीरामुलू यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

When for #COVID19karnataka beds patients are roaming from one to another hospital, look at pigs in #kalburgi how freely roaming around in search of #Infected bodies pic.twitter.com/48vbuxKnSI

— Madhu Naik (@MadhunaikBunty) July 19, 2020