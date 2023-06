Video – घाटकोपरमध्ये इमारतीचा काही भाग कोसळला

घाटकोपर पूर्वेकडील राजावाडी कॉलनीतील एका इमारतीचा काही भाग कोसळला आहे. या इमारतीच्या मलब्याखाली काही जण अडकले होते त्यातील चौघांना बाहेर काढले असून अद्याप दोघांना बाहेर काढण्याचे काम सुरू आहे.

#WATCH | Mumbai: Portion of a building collapsed in Rajawadi Colony, Ghatkopar (East). Rescue operation is underway.

4 people have been safely rescued and 2 people are still trapped inside, rescue work is underway, says Maharastra Minister Mangal Prabhat Lodha https://t.co/itXjtrcn7Z pic.twitter.com/rLwA6qsNhp

— ANI (@ANI) June 25, 2023