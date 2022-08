हिंदुस्थानच्या गर्भवती महिला पर्यटकाच्या मृत्यूनंतर पोर्तुगालमध्ये खळबळ, आरोग्यमंत्र्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

हिंदुस्थानच्या गर्भवती महिला पर्यटकच्या मृत्यूनंतर पोर्तुगालमध्ये खळबळ उडाली आहे. रुग्णालयामध्ये मॅटर्निटी वॉर्डमध्ये जागा न मिळाल्याने या महिलेचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे पोर्तुगालच्या आरोग्यमंत्री डॉक्टर मार्ता टेमिडो (Marta Temido) यांना तडकाफडकी राजीनामा द्यावा लागला आहे.

राजधानी लिस्बनमध्ये पर्यटनाला गेलेल्या हिंदुस्थानी महिलेला रुग्णालयामध्ये बेड मिळाला नाही. सदर महिला गर्भवती होती. राजधानीतील सर्वात मोठ्या रुग्णालयामध्ये बेड न मिळाल्याने तिला दुसऱ्या रुग्णालयामध्ये नेण्यात येत होते. याच दरम्यान कार्डियक अरेस्टमुळे तिचा मृत्यू झाला. यामुळे पोर्तुगालमध्ये खळबळ उडाली. सामान्य नागरिकांसह विरोधकांनी आरोग्यमंत्र्यांना धारेवर धरले. विरोध वाढतच चालल्याने आरोग्यमंत्री मार्ता डेमिडो यांनी अखेर मंगळवारी राजीनामा दिला.

मंगळवारी पोर्तुगालच्या सरकारतर्फे या संदर्भात एक अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. डॉक्टर मार्ता यांना आता या पदावर राहण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. पोर्तुगालचे पंतप्रधान अँटिनियो कोस्टा यांनीही एका गर्भवती महिलेच्या मृत्यूमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागल्याचे म्हटले.

Agradeço todo o trabalho desenvolvido pela Dra. Marta Temido, muito em especial no período excecional do combate à pandemia da #COVID19. O @govpt prosseguirá as reformas em curso tendo em vista fortalecer o #SNS e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses.

