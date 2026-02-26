शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत सकारात्मक

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व अनुकंपा भरती प्रक्रियेबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व अनुकंपा भरती याविषयी सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होते. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री भुसे म्हणाले, 21 फेब्रुवारी 2024 ते 28 मे 2025 या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांची विहित कार्यपद्धतीनुसार तपासणी करून संच मान्यता, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. सुधारित अनुकंपा धोरण लागू करण्यात आले असून पात्र प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश दिले जातील असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा मिळणार, कायदा बनवण्यासाठी समिती नेमणार

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न प्राधान्याने सोडवा!

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील रहिवाशांना पक्की घरे कधी देणार? सुनील प्रभू यांचा सवाल

बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प ‘लॉटरी अलॉटमेंट’ची चौकशी करा! सुनील शिंदे यांची मागणी

मंत्रालयातील लाच प्रकरणावरून विधान परिषदेत गदारोळ, चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळल्याने विरोधकांचा सभात्याग

राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे आकड्यांची फेकाफेक, विजय वडेट्टीवार यांची टीका

महायुती सरकार… क्या हुआ तेरा वादा? – वरुण सरदेसाई

उत्तर प्रदेशपेक्षा नाशिकच्या कुंभमेळ्याचे बजेट पाच हजार कोटींनी अधिक, जयंत पाटील यांचा हल्ला

राज्यात एका वर्षात 41 वाघांचा मृत्यू