मासिक पाळीदरम्यान कोरोनाची लस घ्यायची की नाही? वाचा काय म्हणते सरकार

केंद्र सरकार 1 मे पासून 18 वर्षाच्या वरील नागरिकांसाठी कोरोनाचे लसीकरण सुरू केले आहे. या लसीकरणाची घोषणा झाली व त्यानंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली की महिलांनी मासिक पाळीदरम्यान तसेच पाळीच्या आधी व नंतर पाच दिवस लस घेऊ नये असे या पोस्टमधून सांगण्यात येत आहे. मात्र ही पोस्ट कितपत खरी आहे याबाबत काहीच समोर आले नव्हते.

#Fake post circulating on social media claims that women should not take #COVID19Vaccine 5 days before and after their menstrual cycle.

Don’t fall for rumours!

All people above 18 should get vaccinated after May 1. Registration starts on April 28 on https://t.co/61Oox5pH7x pic.twitter.com/JMxoxnEFsy

