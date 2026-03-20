महागाईचा भडका! पावर पेट्रोलसह औद्योगिक डिझेलच्या दरात मोठी वाढ; उद्योगांना आणखी एक फटका

आखातातील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले आहेत. युद्धामुळे आधीच देशात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा असताना आता पावर पेट्रोल आणि औद्योगिक डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी आज सकाळपासून पावर पेट्रोलचे दर २ ते २.३५ रुपये प्रति लिटरने वाढवले आहेत. साध्या पेट्रोलच्या दरात वाढ झालेली नाही.

दुसरीकडे, औद्योगिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद करण्यात आला असताना उद्योगांना आणखी एक मोठा फटका बसला आहे. पावर पेट्रोलच्या दरवाढीनंतर औद्योगिक डिझेल देखील महागले आहे. ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’ने (IOC) दरांमध्ये वाढ करत औद्योगिक डिझेलचा दर ₹87.67 प्रति लिटरवरून थेट ₹109.59 प्रति लिटर केला आहे. या निर्णयामुळे औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हे डिझेल सामान्य पेट्रोल पंपांवर विकले जात नाही. याचा थेट पुरवठा मोठे कारखाने, जनरेटर्स, खाण कंपन्या, बांधकाम क्षेत्र आणि पॉवर प्लँट्सना केला जातो. उत्पादन प्रक्रियेत याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने उत्पादनाचा खर्च वाढण्याची भीती आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अस्थिरता हे या दरवाढीचे मुख्य कारण आहे. विशेषतः आखाती देशांतील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर दबाव निर्माण झाला असून तेल कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. हिंदुस्थान आयातीवर अवलंबून असल्याने आंतरराष्ट्रीय बदलांचा थेट परिणाम देशांतर्गत किमतींवर होत आहे.

औद्योगिक डिझेल महागल्याने अप्रत्यक्षरित्या महागाई वाढू शकते. मालवाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढल्यास त्याचा अंतिम परिणाम वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवर होतो, ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसू शकते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

US-Israel-Iran War – ११ देशांच्या हवाई क्षेत्रातून उड्डाण करणं टाळा, DGCA ची मोठी ॲडव्हायझरी जारी

भोंदूबाबा अशोक खरातने 500 महिलांचं लैंगिक शोषण केले; गुलाबी गँगच्या अध्यक्ष संगीता तिवारी यांचा दावा

सरकारने जनतेला वाऱ्यावर सोडलं; LPG ची परिस्थिती अजूनही गंभीर, तुमची व्यवस्था तुम्ही करा, पेट्रोलियम मंत्रालयाचं वक्तव्य

केसरकरांच्या काळात शिक्षण खात्यातील सर्व बदल्या आणि बढत्या खरात बाबाच्या शिफारशीने होत; संजय राऊत यांचा दावा

Ashok Kharat News – मुख्यमंत्र्यांनी रुपाली चाकणकरांना पदावरून हाकलून द्यावं, विजय कुंभार यांची मागणी

अशोक खरातला भोंदुगिरीची सुपारी देणारे राजकीय राक्षस कोण? रोहित पवार यांचा सवाल

Israel Iran War – युद्धामुळे कतार होरपळला; अमेरिकेने फायदा कमावला

अमेरिकेची ट्रिपोली युद्धनौका अरबी समुद्रात दाखल होणार, होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरू करण्यासाठी प्रयत्न

देशातल्या LPG टंचाईमुळे इराणचे महावाणिज्य दूत दुःखी, हिंदुस्थान जुना मित्र आणि सहकारी असल्याची दिली प्रतिक्रिया