एआय समिट हा फक्त ‘पीआरचा खेळ’; राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

गलगोटियास विद्यापीठाच्या रोबोडॉग वादावरून काँग्रेसने मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एआय समिटला पीआरा खेळ म्हटले आहे. तसेच हे समिट म्हणजे निर्लज्जतेचा कळस असल्याचे म्हटले आहे.
राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले की, देशाच्या प्रतिभेचा आणि डेटाचा योग्य वापर करण्याऐवजी, एआय समिट हा केवळ जनसंपर्क शो बनला आहे. देशाचा डेटा विक्रीसाठी आहे आणि प्लॅटफॉर्मवर चिनी उत्पादने प्रदर्शित केली जात आहेत. गलगोटियास विद्यापीठाने चिनी कुत्र्याचा रोबोट स्वतःचा नाविन्यपूर्ण शोध आहे. यावरून काँग्रेसने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनाही लक्ष्य केले. काँग्रेसने म्हटले आहे की, मंत्र्यांनी शिखर परिषदेतील एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये एक रोबोट कुत्रा आहे. देशाचे सार्वभौम मॉडेल जागतिक बेंचमार्कवर चांगली कामगिरी करत आहेत. सार्वभौम स्टॅकचे यश हे आमच्या अभियंते आणि नवोन्मेषकांचे मोठे यश आहे. सरकारने एआयसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राची खिल्ली उडवली आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
Instead of leveraging India’s talent and data, the AI summit is a disorganised PR spectacle – Indian data up for sale, Chinese products showcased. https://t.co/5liaoX0XXp
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 18, 2026
नोएडा येथील गलगोटियास विद्यापीठाने एआय समिटमध्ये “ओरियन” नावाचा कुत्र्याचा रोबोट सादर केला तेव्हा वाद सुरू झाला. विद्यापीठाच्या प्राध्यापक नेहा सिंग यांनी दावा केला की तो ३५० कोटींच्या एआय उपक्रमाचा भाग होता. तथापि, नंतर असे दिसून आले की हा रोबोट प्रत्यक्षात एका चिनी कंपनीचा “युनि-ट्री गो२” मॉडेल होता, ज्याची किंमत सुमारे २.३ लाख आहे. यावरून वादाला सुरुवात झाली.