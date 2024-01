‘घोंचू’ मोदींना विदेशनीती कळत नाही! मालदीव प्रकरणी प्रकाश आंबेडकरांची मोदी वर जहरी टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील वादग्रस्त टिप्पणीमुळे देशभरात मालदीवविरोधात वातावरण तापलं आहे. सोशल मीडियावरून मालदीववर बहिष्कार टाकण्याची मागणी सुरू झाली आणि अनेक ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी मालदीवविरोधी धोरण पत्करलं. हिंदुस्थानच्या या भूमिकेनंतर मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझू यांनी मंगळवारी चीनकडे मदतीची धाव घेतली. त्यावरून वंचित बहुजन आघाडीचे अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेवर जहरी टीका केली आहे. ‘घोंचू’ मोदींना विदेशनिती कळत नाही, अशा शब्दांत आंबेडकरांनी मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

एक्स या समाजमाध्यमावरील आपल्या अधिकृत हँडलवरून पोस्ट करून ही टीका केली आहे. ते म्हणाले की, सनातनी नावाच्या धार्मिक राष्ट्रवाद्यांनो, घोंचू मोदी हे स्वतःला राष्ट्राच्या विदेशनीतीहून आणि देशहिताहून मोठे समजतात. पण ते चीनच्या जाळ्यात अलगद सापडले आहेत. कोणत्याही क्रियेचा किंवा प्रतिक्रियेचा विचार न करता मोदींनी त्यांच्या भक्तांना मालदीववर बहिष्कार घालण्याचे आदेश दिले. पण, घोंचू मोदींना हे कळलं नाही की ते चीनने विणलेलं एक जाळं होतं. या बहिष्कारामुळे मालदीवला चीनसोबत संधान साधण्यासाठी उघडपणे संधी मिळाली. त्याची किंमत हिंदी महासागर आणि दक्षिण आशियातील हिंदुस्थानी प्रभावाला मोजावी लागेल. कारण चीन आता हिंदी महासागरात आपलं बस्तान बसवण्यासाठी चीनचा वापर जरूर करणार आहे, अशी जहरी टीका प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

To,

The Sanatanis — the religious nationalists,

घोंचू Modi, who has placed himself above the foreign policy and interests of our nation, fell right into the trap laid by China.

Without releasing the trap of the “action” and the dire consequences of the “reaction”, Modi directed… pic.twitter.com/ClC3d6byjB

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) January 13, 2024