मला विकत घेण्याइतके ते श्रीमंत नाहीत; भाजप प्रवेशाच्या अफवांवरून प्रकाश राज यांनी फटकारले

Lok sabha Election 2024 – लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होताच राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अनेक नेत्यांनी मोदी सरकारच्या हुकूमशाहीला डावलून पुन्हा घरवापसी केली आहे. तर वर्षानुवर्षे भाजपच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणारे अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. तसेच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कलाकारांनी राजकारणात उडी घेतली आहे. यामध्ये प्रकाश राज यांच्या नावाचा समावेश असल्याचे ट्विट व्हायरल होत आहे. यापर्श्वभूमीवर अभिनेते प्रकाश राज यांनी भाजपविरोधात एक वक्तव्य केले आहे. त्यांचे हे विधान सध्या चर्चेचा विषय बनले आहे.

अभिनेते प्रकाश राज यांनी नेहमीच भाजपच्या विरोधात वक्तव्यं केली आहेत. त्यांच्या धोरणांवर ते वारंवार प्रश्न उपस्थित करून अन्यायाविरोधातील आपला राग सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्यक्त करत असतात. यातच आता द स्किन डॉक्टर नावाच्या ट्विटर अकाउंटवरून एक पोस्ट व्हायरल झाली. यामध्ये प्रकाश राज 3 वाजता भाजपमध्ये प्रवेश करतील, असा दावा करण्यात आला. याचा स्क्रिनशॉट घेत प्रकाश राज यांनी ट्विट करत भाजपवर ताशेरे ओढले आहेत. “मला वाटतं त्यांनी प्रयत्न केला. पण ते मला विकत घेण्याइतके श्रीमंत नाही हे त्यांच्या लक्षात आलं असेल… मित्रा तुला काय वाटतं?” अशा शब्दांत प्रकाश राज यांनी पलटवार केला आहे.

I guess they tried 😂😂😂 must have realised they were not rich enough (ideologically) to buy me.. 😝😝😝.. what do you think friends #justasking pic.twitter.com/CCwz5J6pOU

— Prakash Raj (@prakashraaj) April 4, 2024