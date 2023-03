टी-शर्टवरील मजकुरामुळे प्रकाश राज अडचणीत येण्याची शक्यता; गुन्हा दाखल केला का.. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांचा सवाल

दक्षिण हिंदुस्थानातील प्रसिद्ध अभिनेते प्रकाश राज यांनी बॉलिवूडसह जवळपास सर्वच दाक्षिणात्य भाषांमध्ये काम केले आहे. ते त्यांच्या अभिनयासह स्पष्टवक्तेपणासाठीही ओळखले जातात. आता ते तीन वर्षे जुन्या एका फोटोमुळे वादात अडकण्याची शक्यता आहे. त्यांनी कन्नड भाषेसंदर्भातील मजकूर असलेला टी शर्ट घातला होता. त्यावरून पुन्हा वाद सुरू होत आहे. त्यामुळे प्रकाश राज ट्विटरवर ट्रेंड करत आहेत.

शशांक शेखर झा हे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत. त्यांनी तामिळनाडू पोलिसांना टॅग करत प्रकाश राज यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे का? असा प्रश्न विचारला आहे. याबरोबर त्यांनी अभिनेत्याचा एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी काळ्या रंगाचा टी-शर्ट घातला आहे आणि त्यावर कन्नड भाषेत लिहिले आहे ‘मला हिंदी येत नाही, जा!’ आता या प्रकरणावरुन प्रकाश राज अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

