आकाशवाणीचा पुण्यातील प्रादेशिक वृत्त विभाग सुरुच राहणार, प्रसार भारतीचा यू-टर्न

आकाशवाणी पुणे केंद्रातील प्रादेशिक वृत्त विभाग बंद करण्याचा निर्णय प्रसार भारतीने मागे घेतला आहे. याबाबतचे एक पत्रक प्रसार भारतीने प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे आता पूर्वीप्रमाणेच पुणे आकाशवाणीवरून प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांचा आनंद श्रोत्यांना घेता येणार आहे.

पुणे आकाशवाणीचा वृत्त विभाग 19 जूनपासून बंद करण्याचे आदेश प्रसारभारतीने काढले होते. पुणे वृत्त विभागाची जबाबदारी छत्रपती संभाजीनगरमधील आकाशवाणी केंद्रांकडे सोपवण्यात येणार होती. या आदेशाविरुद्ध सर्वत्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. हा विरोध लक्षात घेता प्रसारभारतीने तुर्तास हा निर्णय स्थगित केला आहे.

आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरुन सकाळी 7.10 वाजता, 8.00 वाजता होणारे दोन बुलेटिन. त्यानंतर सकाळी 8.30 वाजता आणि 10.58 वाजता एफएमवरुन होणारं बुलेटिन तसेच संध्याकाळी 6.00 वाजता होणारे (जिल्हा बातमीपत्र) यांची निर्मिती आणि प्रसारण पुढील आदेश येईपर्यंत पुणे केंद्रावरुनच होईल, असे प्रसारभारतीने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर पुणे प्रादेशिक वृत्त विभागातील नियमित, कंत्राटी आणि हंगामी कर्मचाऱ्यांचं कामही पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहिल असेही या नव्या आदेशात म्हटले आहे. वृत्त विभागाच्या महासंचालकांच्या मंजुरीनंतर हे आदेश काढण्यात आल्याचे प्रसार भारतीच्या पत्रात म्हटले आहे.

Prasar Bharati has reversed its decision to shut down the news section of Akashwani Pune Centre. Akashwani Staff will continue working until further notice. Appreciate Union Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur for listening to the public sentiment and responding… https://t.co/coSyg6O0xw

