अमेरिकेच्या कंपनीला गुजरातमध्ये 70 टक्के सबसिडी, प्रशांत भूषण यांच्या दाव्याने खळबळ

अमेरिकेच्या मायक्रोन टेक्नॉलॉजी या कंपनीला हिंदुस्थानात आपलं बस्तान जमवण्यासाठी सुमारे 70 टक्क्यांची सबसिडी देण्यात आल्याचा दावा ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. एका ट्वीटच्या माध्यमातून केलेल्या दाव्यामुळे खळबळ माजली आहे.

ही कंपनी गुजरात येथे सेमी कंडक्टर बनवण्याचा कारखाना सुरू करणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी 3 जुलै रोजी दिल्ली येथील कार्यक्रमात या कंपनीबाबत संकेत दिले होते. येत्या चार ते सहा आठवड्यात सेमीकंडक्टर कंपनीची सुरुवात होणार असून गुजरात येथे त्यासाठी जमीनही ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर येत होती. गुजरातमध्ये मायक्रोन टेक्नॉलॉजीद्वारे चिपची निर्मिती ही कंपनी सुरू करणार आहे. सरकारच्या डिझाईन लिंक्ड इंसेटिसव योजनेअंतर्गत या कंपनीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

To get a US State visit Modi not only agreed to an exorbitant drone deal with a US company, but also agreed to subsidise 70% of the cost of a private US company setting up a chip assembling plant in Gujarat.

Micron will hold 100 percent ownership in a plant costing $2.75 billion,…

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) July 6, 2023