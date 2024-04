धावत्या एक्स्प्रेसमध्ये महिलेने दिला बाळाला जन्म; टीसीच्या प्रसंगावधानाने बाळ-बाळंतीण सुखरुप

LTT-Prayagraj Duronto Express एक अनोखी घटना घडली आहे. बुधवारी सकाळी प्रसूती वेदनेने कण्हत असलेल्या महिलेने तिकीट तपासनीस आणि सहप्रवाशांच्या मदतीने एलटीटी प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेसमध्येच बाळाला जन्म दिला. याबाबत मध्य रेल्वेने ट्विट करत तिकीट तपासकांसह सहप्रवाशांच्या सहकार्याबद्दल कौतुक केले आहे. शिवाय बाळ आणि बाळंतीण दोघंही सुखरुप असल्याचे त्यांनी ट्विट करत सांगितले आहे.

बुधवारी LTT-Prayagraj Duronto Express मध्ये एक गरोदर महिला प्रवास करत होती. अचानक तिला प्रसूती वेदना सुरु झाल्या. ती वेदनेने विव्हळत असताना रेल्वेतील तिकीट तपासनीस आणि सहप्रवासी तिच्या मदतीसाठी पुढे आले. तिकीट तपासनीसांनी महिलेला प्रसूतीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टी पुरविल्या आणि सहप्रवाशांच्या मदतीने महिलेने रेल्वेतच बाळाला जन्म दिला. नंद बिहारी मीना, आलोक शर्मा, राजकरण यादव आणि इंद्र कुमार मीना या व्यक्तींच्या तिकीट तपासनीसांच्या तत्परतेमुळे आणि आवश्यक सहाय्य केल्यामुळे महिलेची प्रसूती सुखरुप झाली. आई आणि नवजात शिशू दोघांची सुरक्षितता आणि आरोग्य सुनिश्चित झाले. या घटनेचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

In a heartwarming display of dedication & compassion, ticket checking staff aboard LTT-Prayagraj Duronto Express, with the help of a fellow passenger, assisted a woman in delivering her baby onboard !

