मुलीला जबरदस्तीने खेचले, पैशांसाठी कारचा पाठलाग; प्रीती झिंटाने सांगितले धक्कादायक अनुभव

गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेत्री प्रीती झिंटा हिला एका व्हिडीओवरून ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागत आहे. त्यानंतर प्रीतीने आज पोस्ट लिहून आपली बाजू मांडली. त्यामध्ये तिने तिला मुंबईत आलेले दोन धक्कादायक अनुभव सांगितले. तसेच आपण कलाकार आहोत म्हणून कुणालाही कसेही वागण्याचा हक्क मिळतो का? असा सवाल तिने केला आहे.

प्रीतीने तिच्या इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत लिहिलेय, या आठवडय़ात अशा दोन घटना घडल्या ज्यांनी मला हादरवून सोडले. एका अनोळखी महिलेने माझ्या मुलीचा जियाचा फोटो काढण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही तिला नम्रपणे नकार दिला, पण त्या महिलेने माझ्या मुलीला बळजबरीने आपल्या कुशीत घेतले आणि नंतर चेहऱयावर किस केले आणि ती खूप गोड आहे असे सांगून पळून गेली. ही बाई एका पॉश बिल्डिंगमध्ये राहते आणि माझी मुले खेळत होती, त्या बागेत ती होती. मी चिडले, पण शांत राहिले. मला कोणताही तमाशा करायचा नव्हता.

प्रीतीने दुसऱया घटनेचा व्हिडीओ शेअर करत लिहिले की, मला विमान पकडायचे होते आणि एक दिव्यांग माणूस मला थांबवण्याचा प्रयत्न करत राहिला. काही वर्षांपासून तो मला पैशांसाठी त्रास देत आहे. माझ्याकडे पैसे असताना मी त्याला दिले आहेत, पण यावेळी माझ्याकडे पैसे नव्हते. एकच क्रेडिट कार्ड आहे, असे त्याला मी सांगितले. माझ्यासोबत असलेल्या महिलेने त्याला तिच्या पर्समधून काही पैसे दिले. ते पैसे कमी पडल्याने त्याने महिलेकडे चक्क परत फेकले. मग त्याला आणखी राग आला आणि तो माणूस काही काळ आमच्या कारच्या मागे येत होता.

Two events this week have left me a bit shaken pic.twitter.com/fbq6jr9gyV

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) April 8, 2023