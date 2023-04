जय हो! राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे सुखोई-30 एमकेआय लढाऊ विमानातून उड्डाण

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी तेजपूर हवाई अड्ड्यावरून सुखोई-30 एमकेआय लढाऊ विमानाने उड्डाण केले. यावेळी राष्ट्रपती हवाई दलाच्या गणवेशात दिसून आल्या. राष्ट्रपती या तीनही दलाच्या प्रमुख असतात. त्रिदलाच्या प्रमुख या नात्याने त्यांना यावेळी ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देण्यात आले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तेजपूर हवाई अड्ड्यावरून सुखोई-30 एमकेआय लढाऊ विमानाने उड्डाण केले. यावेळी त्यांना सैन्याची शक्ती, शस्त्र आणि धोरणांची देखील माहिती देण्यात आली. याआधी 2009 मध्ये माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी देशातील या अत्याधुनिक लढाऊ विमानाने उड्डाण केले होते. तसेच माजी राष्ट्रपती आणि भारतरत्न डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम आणि रामनाथ कोविंद यांनी हवाई दलाच्या लढाऊ विमानातून उड्डाण केले आहे.

President Droupadi Murmu took a historic sortie in a Sukhoi 30 MKI fighter aircraft at the Tezpur Air Force Station in Assam. President Murmu is the third President and second woman President to undertake such a sortie. pic.twitter.com/DozRAWm3Yp

