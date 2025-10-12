भंडाऱ्यात प्रेशर कुकरचा स्फोट, 14 जण जखमी

बाल उत्सव शारदा मंडळाच्या वतीने महाप्रसाद बनवत असताना 40 लिटरच्या प्रेशर कुकर मध्ये महाप्रसाद बनविला जात होता. तेव्हा प्रेशर कुकर खोलताना जोरदार स्फोट झाला. त्यात 6 जण गंभीर तर 14 जण जखमी झाल्याची घटना भंडारा शहरातील बाबा मस्तान शहा वार्ड परिसरात घडली.
जखमींमध्ये परवेज शेख, आशिष गणवीर, भावेश खंगार, रितेश साठवणे, विकी गणवीर,साधना गणवीर,गीता अंबुलकर,ज्योती नन्हे,माया मारवाडे, चिव मारवडे आणि सविता साठवणे यांचा समावेश आहे. जखमींना उपचारांसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पुढील तपास करत आहेत.