पंतप्रधान मोदींचे भाषण ‘कोरडे’, पूरग्रस्त महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही नाही

आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी त्यांनी स्वदेशी वस्तू विकत घ्या म्हणत स्वदेशीचा नारा दिला. पण मराठवाड्यात पूर आला आहे त्याचा साधा उल्लेखही पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात केला नाही. मराठवाड्यात आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यात राज्य सरकारने तुटपुंजी मदत जाहीर केल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. अशा वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचा साधा उल्लेखही केला नाही. त्यामुळे यावेळचे पंतप्रधान मोदींचे भाषण कोरडे झाले अशी चर्चा होती.