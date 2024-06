नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधान पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला आहे. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी राजीनामा मंजूर केला असून आता नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत आता मोदी हे काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून जबाबदारी सांभाळणार आहेत.

Prime Minister Narendra Modi called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The Prime Minister tendered his resignation along with the Union Council of Ministers. The President accepted the resignation and requested the Prime Minister and the Union Council of Ministers… pic.twitter.com/SHIj1UMWpY

— ANI (@ANI) June 5, 2024