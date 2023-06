2023 Cricket World Cup – मोदी म्हणतात अमेरिकेनेही विश्वचषक स्पर्धा खेळावी, बायडेन यांनी नाक पुसले

हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे 3 दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्यांच्यासाठी गुरुवारी एका विशेष भोजनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमानिमित्ताने बोलत असताना मोदी यांनी म्हटले की 2023 च्या क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत अमेरिकेनेही पात्रता फेरी ओलांडून प्रवेश करावा. मोदी यांनी म्हटले की अमेरिकेतही बेसबॉलप्रमाणे आता क्रिकेट हा खेळ प्रसिद्ध होऊ लागला आहे. अमेरिकेने क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धा क्वालिफाय करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. यासाठी अमेरिकेच्या संघाला आपण शुभेच्छा देत आहोत.

मोदी हे भाषण करत असताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन हे त्यांच्या शेजारीच उभे होते. क्रिकेटबाबतचा उल्लेख केल्यानंतर बायडेन यांनी तोंडाचा चंबू करत त्यांना मोदींच्या विधानाचे कौतुक मिश्रित आश्चर्य वाटल्याचे दाखवले आणि यानंतर त्यांनी खिशातून रुमाल काढत त्यांचे नाक पुसले. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर उपलब्ध झाला आहे.

#WATCH | Amidst the love for Baseball, Cricket is also getting popular in the US. The American team is trying their best to qualify for the Cricket World Cup to be held in India later this year. I wish them good luck and success: PM Modi during the official State Dinner at The… pic.twitter.com/996i2fkdJx

— ANI (@ANI) June 23, 2023