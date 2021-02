खासगी रुग्णालयातही मिळणार कोरोनाची लस, ‘एवढी’ असू शकते किंमत

देशभरात 1 मार्चपासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाला सुरुवात होणार आहे. 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच सहव्याधी असलेल्या 45 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येणार आहे. सरकारी रुग्णालयांसोबत आता खासगी रुग्णालयातही कोरोनाची लस देण्यात येणार असून एका डोससाठी 250 रुपये मोजावे लागू शकतात असे समजते. याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. एएनआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Private hospitals functioning as COVID-19 Vaccination Centres may recover a charge subject to a ceiling of Rs 250 per person per dose: Government of India

— ANI (@ANI) February 27, 2021