पोलिसांनी स्वाक्षरीसाठी दबाव आणला, प्रिया सिंगचा गंभीर आरोप

एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांचा पुत्र अश्वजित याने त्याची प्रेयसी प्रिया सिंग हिला गाडीखाली चिरडून मारण्याचा प्रयत्न केला. सध्या प्रियावर ठाण्यातील इन्फिनिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, रविवारी प्रिया हिने पोलिसांनी स्वाक्षरीसाठी दबाव आणल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

माध्यमांशी बोलताना प्रिया हिने हा आरोप केला आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार, शनिवारी रात्री रुग्णालयात काही पोलीस आले होते. त्यांनी तिच्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणला. पण, सोबत वकील किंवा कुटुंबापैकी कुणीही उपस्थित नसल्याने तिने स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. उद्या काय घडेल ते पाहू, पण आताच स्वाक्षरी कर अशी जबरदस्ती पोलिसांनी केली. मात्र तिने नकार दिल्याने ते संतापले आणि निघून गेले, अशी माहिती प्रियाने दिली आहे.

#WATCH On accused Ashwajit Anil Gaikwad allegedly running his car over his girlfriend | Victim Priya Singh says, “Last night some policemen came. They were trying to force me to sign something. I refused. Because I did not have a lawyer. Neither did anyone from my family. They… https://t.co/ynzYNd5JDG pic.twitter.com/0URTT5udUk

— ANI (@ANI) December 17, 2023