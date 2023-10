निर्लज्ज बीसीसीआय, हे तर शहीदांच्या मृत्यूवर नाचण्यासारखे झाले; प्रियंका चतुर्वेदींनी बीसीसीआयला फटकारले

टीम इंडियाचा पारंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध वर्ल्डकपधला सामना येत्या 14 ऑक्टोबरला अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. गुरुवारी पाकिस्तानचा संघ अहमदाबाद येथे दाखल झाला. त्यावेळी पाकिस्तानी संघाचे अगदी जंगी स्वागत करण्यात आले. त्या स्वागतावरून संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. शिवसेनेच्या राज्यसभेतील खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी देखील यावरून बीसीसीआयला फटकारले आहे.

Every single out of the way welcome gesture to Pakistan team is like dancing over the deaths of our brave martyrs and terror victims. Shameless @BCCI pic.twitter.com/bRtiz9oXl3

”ज्याप्रकारे आज पाकिस्तानच्या संघाचे स्वागत झाले ते म्हणजे आपल्या शूर शहीद जवानांच्या व दहशतवादाचा बळी ठरलेल्यांच्या मृत्यूवर नाचण्यासारखे आहे. निर्लज्ज बीसीसीआय” अशी टीका प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केली आहे. सोबतच प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केंद्र सरकारला काही सवाल केले आहे. क्रिकेट आणि दहशतवाद एकत्र होऊ शकत नाही असे म्हणणारे आपले क्रीडा मंत्रालय बीसीसआयच्या हिंदुस्थान पाकिस्तान सामन्यासाठीच्या जंगी प्लॅनवर काय म्हणणे आहे? पाकिस्तानी संघाच्या जंगी स्वागतासाठी क्रीडा मंत्रालय बीसीसीआयला फटकारेल का? यावर केंद्र सरकार आपली बाजू स्पष्ट करेल का की इथेही निर्लज्जपणे 56 इंचाच्या छातीची चर्चा सुरू राहील? असे प्रश्न प्रियंका यांनी ट्विटरवरून केली आहे.

– Will the Sports Ministry of India, which said there can’t be cricket and terrorism together, take up with @bcci all their grand plans for the India Pakistan match?

– Will sports minister pull up BCCI officials for the out of the way, grand welcome given to Pakistan team in…

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 12, 2023