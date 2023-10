राजकारणाचा स्तर आणखी किती खाली नेणार आहात? ‘त्या’ पोस्टवरून प्रियांका गांधींचा मोदींना सवाल

आगामी काही दिवसांमध्ये पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार आहे. या निवडणुकांचा बिगूल वाजण्यापूर्वी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसमध्ये आरोपप्रत्यारोप सुरू आहेत. शाब्दिक चकमकींसह सोशल मीडियावरही पोस्टरचे द्वंद्व रंगले आहे. याच दरम्यान भाजपने राहुल गांधी यांचा एक वादग्रस्त फोटो आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून शेअर केला होता. यात राहुल गांधी यांना रावणाच्या रुपात दाखवण्यात आले होते. यावरून आता काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे.

प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनी गुरुवारी रात्री एक ट्विट केले. या ट्विटमध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनाही टॅग करून राजकारणातील वादविवादाचा स्तर आणखी किती खाली आणणार आहात? तुमच्या पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून जे हिंसक आणि भडकाऊ ट्विट केले जात आहेत, त्याला तुमचे समर्थन आहे का? असा सवाल प्रियांका गांधी-वाड्रा यांनी विचारला आहे.

काय आहे पोस्टर?

भाजपने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला होता. राहुल गांधी हे आधुनिक युगाचे रावण आहेत. ते दुष्ट आहेत, धर्माला विरोध करणारे आहेत. भगवान रामाला विरोध करणारे आहेत. त्यांचा उद्देश देशाचा नाश करण्याचा आहे, असे म्हणत भाजपने राहुल गांधी यांचा रावणाच्या अवतारातील फोटो शेअर केला होता.

The new age Ravan is here. He is Evil. Anti Dharma. Anti Ram. His aim is to destroy Bharat. pic.twitter.com/AwDKxJpDHB

— BJP (@BJP4India) October 5, 2023