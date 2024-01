हेमंत सोरेन यांच्या अडचणीत वाढ, ‘ईडी’चं पथक चौकशीसाठी दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोचलं

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमेंत सोरेन (Jharkhand Chief Minister Hemant Soren) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) पथक हेमेंत सोरेन यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी पोहोचले आहे. हेमेंत सोरेन यांचे दक्षिण दिल्लीतील उच्चभ्रू भागात शांती निकेतन हे निवासस्थान असून सोमवारी सकाळी ईडीचे पथक तिथे पोहोचले. सध्या येथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

थित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने हेमंत सोरेन यांना नऊ वेळा समन्स पाठवले आहे. ईडीने सोरेन यांना 22 जानेवारी रोजी समन्स पाठवत 29 किंवा 31 जानेवारी रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. अन्यथा ईडी स्वत: चौकशीसाठी पोहोचेल असेही बजावले होते. त्यानुसार सोमवारी सकाळी ईडीचे पथक सोरेन यांच्या दिल्लीस्थित निवासस्थानी पोहोचले.

#WATCH | Delhi: Outside visuals from the residence of Jharkhand Hemant Soren.

ED team is likely to question Jharkhand CM and JMM Executive President Hemant Soren in connection with a money-laundering case linked to an alleged land scam. pic.twitter.com/AsODa957Yx

