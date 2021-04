श्वास घ्यायला त्रास होतोय? मग आयुष मंत्रालयाने सांगितलेले हे उपाय जाणून घ्या

जगभर कोरोनाचे सावट पसरले आहे. कोरोनाची ही दुसरी लाट धोकादायक ठरत आहे. देशभरात ऑक्सिजनचा तुटवडा असल्याने चिंता आणखीनच वाढली आहे. या परिस्थितीत शरीरातील ऑक्सिजन पातळी उत्तम कशी ठेवावी याबाबतचं मार्गदर्शन करण्याचा आयुष मंत्रालयाने प्रयत्न केला आहे. शरीरातील ऑक्सिजन पातळी सुयोग्य प्रमाणात राहावी यासाठीच्या उपायाला प्रोनिंग म्हणतात. प्रोनिंगच्या क्रियेने रुग्णांची ऑक्सिजन पातळी सुधारण्यास मदत होते असं आयुष मंत्रालयाने म्हटलं आहे.

पोटावर झोपण्याच्या क्रियेला प्रोनिंग म्हटले जाते. गृहविलगीकरणात असलेल्या आणि ऑक्सिजनची पातळी वर खाली होत असलेल्या रुग्णांसाठी हा उपाय फायदेशीर ठरतो. अतिदक्षता विभागात दाखल झालेल्या रुग्णांवरही याचा चांगला परिणाम दिसून येत आहे. श्वास घेण्यास त्रास असणाऱ्या काही रुग्णांनाही या पद्धतीचा फायदा झाल्याचं सांगण्यात येतं. या उपायामुळे शरीरातील ऑक्सिजन पातळी चांगली राहाते

