वेतनासाठी अन्नत्याग, चार शिक्षकांची प्रकृती खालावली, गुडघ्यावर चालून आणि लोटांगण घालून सरकारचा निषेध

सामना ऑनलाईन
|

वेतनासाठी अन्नत्याग करत नागपूरच्या यशवंत स्टेडियमवर उपोषणाला बसलेल्या आणखी चार शिक्षकांची प्रकृती आज खालावली. त्यामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण बनली होती. संतापलेल्या आंदोलकांनी गुडघ्यावर चालून आणि लोटांगण घालून यावेळी निर्दयी सरकारचा निषेध नोंदवला.

शालार्थ ओळखपत्र घोटाळा समोर आल्यापासून सरकारने शिक्षकांचे वेतन थांबवले आहे. त्याविरोधात शिक्षकांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. शिक्षकांनी शालार्थ ओळखपत्रासंदर्भातील कागदपत्रे सादर केल्यास त्यांचे वेतन काढले जाऊ शकते असे शिक्षण उपसंचालक माधुरी सावरकर यांनी आंदोलकांना सांगितले. मात्र संबंधित कागदपत्रे आम्ही आधीच शिक्षण विभागाला सादर केली असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. त्यावर ती कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे सावरकर यांनी सांगताच आंदोलकांच्या सहनशक्तीचा अंत झाला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नैसर्गिक संकटे, उत्पादन खर्चात प्रचंड वाढ, मजुरांची टंचाई; 40 हजार एकरांवरील द्राक्षबागा जमीनदोस्त

तिसगावातून 1400 किलो गोमांस जप्त

829 प्रवासी सामूहिक खटला दाखल करण्याच्या तयारीत, इंडिगोवर नामुष्की

103 वर्षे सेवा देणारा रेल्वेपूल इतिहास जमा, सोलापुरातील पुलाचे पाडकाम पूर्ण

धुक्यामुळे मोठा अपघात! बस, ट्रक, कार, दुचाकीसह अनेक गाड्या एकमेकांवर धडकल्या

आता चार दिवसांचा आठवडा शक्य, नवीन कामगार कायद्यात तरतूद

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील प्रशिक्षणार्थींसाठी 1 जानेवारीपासून नवी योजना

1000 कोटींचे सायबर फ्रॉड रॅकेट्स उद्ध्वस्त, 58 कंपन्यांविरोधात सीबीआयचे आरोपपत्र

कांदा व्यापाऱ्याची 81 लाखांची फसवणूक