खबरदार, मैदानात उतरलात तर… ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंना पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेची धमकी

आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या पाकिस्तानी सुपर लीगचे (पीएसएल) ग्रहच नव्हे, तर तारेही फिरले आहेत. पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटनेने ऑस्ट्रेलियन संघ परदेशी खेळाडूंना मैदानात न उतरण्याची धमकी दिल्यामुळे खेळाडूच नव्हे, तर पीएसएलच संकटात सापडली आहे. या धमक्यांमुळे पीएसएलच्या अडचणीत वाढ झाल्यामुळे 26 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेच्या आयोजनावरच अनिश्चिततेचे ढग पसरले आहेत.

विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानातील ‘जमात-उल-अहरार’ या दहशतवादी संघटनेने डेविड वॉर्नर, स्टीव्ह स्मिथ आणि डॅरिल मिचेल यांच्यासारख्या स्टार खेळाडूंना पीएसएलमध्ये सहभागी होऊ नये, असा इशारा दिला आहे. परदेशी खेळाडू पाकिस्तानात आले तर त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही खात्री नाही, असा धमकीवजा इशारा देण्यात आला आहे. क्रिकेट बोर्डांनी आपल्या खेळाडूंना पाकिस्तानात पाठवू नये. काही घडल्यास आम्ही जबाबदार राहणार नाही. सामने होऊ नयेत यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. या दहशतवादी संघटनेच्या कमांडरच्या विधानामुळे क्रिकेटविश्वात खळबळ उडाली आहे.

पीएसएलसमोर मोठं आव्हान

यापूर्वीच पीसीबीप्रमुख मोहसिन नकवी यांनी पीएसएल मर्यादित शहरांमध्ये आणि प्रेक्षकांविना घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि वाढत्या इंधनदरांचा त्यामागे उल्लेख होता. मात्र आता सुरक्षेचा प्रश्न अधिकच तीव्र बनला आहे.

त्यातच या हंगामात अॅडम झम्पा, मोईन अली, डेव्हन कॉनवे यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू सहभागी होणार होते, पण सध्याच्या परिस्थितीत त्यांच्या सहभागाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अनेक क्रिकेट मंडळे आणि खेळाडू आता नव्याने विचार करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शासकीय जमिनीवरील रुग्णालय, क्लब हाऊस, शाळांमध्ये सर्वसामान्यांना डावलणाऱ्यांवर कारवाई करा! शिवसेनेची मागणी

दुधात भेसळ करणाऱ्यांना मकोका लावणार, विरोधक आक्रमक झाल्यावर मंत्र्यांचे आश्वासन

नवी मुंबई विमानतळावर सुविधा नसल्याने प्रवाशांचे हाल; सोयी नाहीत सेवा सुरू का केली, विरोधकांचा संताप

पराग कर्णधार नव्हे ‘राजासाब’, श्रीकांत यांचा राजस्थानच्या संघनेतृत्वावर तुफानी हल्ला

न्यूझीलंड क्रिकेटमध्ये ‘टी-20’ क्रांती, लीग निर्णयानंतरच संचालकांच्या राजीनाम्याने संघटनेतील वाद चव्हाटय़ावर

अन्यायाविरुद्ध बाबुराव चांदेरे न्यायालयात, राज्य कबड्डी संघटनेच्या कार्यकारिणीत झालेला बदल बेकायदेशीर 

मणिपूरमध्ये सुरक्षा दलांची मोठी कारवाई; 15 दहशतवाद्यांंना अटक, शस्त्रसाठा जप्त

Assam Assembly Election – गौरव गोगोई विधानसभेच्या रिंगणात, जोरहाटमधून उमेदवारी अर्ज केला दाखल

Mumbai News – गोरेगाव परिसरात 9 वर्षाच्या मुलीच्या अपहरणाचा डाव, चिमुकलीच्या धाडसामुळे प्रयत्न फसला