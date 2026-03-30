हे सुधरणार कधी? पुन्हा एकदा पाकिस्तानची मान शरमेने खाली; PSL 2026 मध्ये बॉल टॅम्परिंगचा धक्कादायक प्रकार

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2026) सुरू होऊन अवघे काही दिवस झाले असतानाच एका मोठ्या वादाने या लीगला घेरले आहे. लाहौर कलंदर्स आणि कराची किंग्स यांच्यातील सहाव्या सामन्यात बॉल टॅम्परिंगचा प्रकार समोर आला आहे. गद्दाफी स्टेडियमवर झालेल्या या अटीतटीच्या सामन्यात लाहौर कलंदर्सच्या फखर जमानला चेंडूशी छेडछाड करताना कॅमेऱ्यात टिपण्यात आले. या लाजिरवाण्या प्रकारामुळे पाकिस्तान क्रिकेट पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर टीकेचे धनी ठरले आहे.

ही घटना सामन्याच्या शेवटच्या षटकापूर्वी घडली, जेव्हा लाहौर कलंदर्सला विजयासाठी 13 धावांचा बचाव करायचा होता. गोलंदाज हारिस रउफ षटक टाकण्यासाठी येण्यापूर्वी कर्णधार शाहीन शाह आफ्रिदी आणि फखर जमान त्याच्याशी चर्चा करत होते. वरवर पाहता ही रणनीती आखली जात असल्याचे वाटत होते, मात्र त्याच वेळी फखर चेंडू खराब करण्याचा प्रयत्न करत होता. मैदानी पंचांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी तातडीने लाहौर कलंदर्स संघावर 5 धावांची पेनल्टी लावली. सोशल मीडियावर या घटनेचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत असून चाहत्यांनी खेळाडूंच्या खिलाडूवृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

सामन्यानंतर माजी क्रिकेटपटू रमीज राजा यांनी या प्रकरणाबाबत विचारले असता, कर्णधार शाहीन आफ्रिदीने हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. “नेमकं काय झालं मला माहित नाही, जर हे कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड झालं असेल तर आम्ही त्यावर बोलू,” असे मोघम उत्तर त्याने दिले. मात्र, केवळ 5 धावांच्या दंडावर हा वाद शमण्याची शक्यता कमी आहे. फखर जमान, शाहीन आफ्रिदी आणि हारिस रउफ यांच्यावर पीसीबी (PCB) कडून मोठी कारवाई केली जाऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत.

IPL 2026 – वानखेडेवर ‘हिटमॅन’ रोहित शर्माचा धमाका; गोलंदाजांची पळता भुई थोडी केली अन् स्वत:चाच विक्रम काढला मोडीत

Pune News – वयाची शंभरी गाठताना साक्षरतेचा ध्यास! जेजुरीत 99 वर्षांच्या आजोबांनी दिली ‘नवभारत साक्षरता’ परीक्षा

मधमाशांची संख्या घटल्याने फळबागा धोक्यात; कृत्रिम मधमाशा आणून फळबाग उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतकरी प्रयत्न करीत आहेत

भाजपा महायुती सरकारची शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे ‘लबाडाघरचे जेवण’; शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा करा, शेतमालाला हमीभाव द्या: हर्षवर्धन सपकाळ

गोवऱ्यांचे ‘उडवे’ रचण्यास प्रारंभ, सरपणासाठी भटकंती; गॅस सिलिंडरचे भाव वाढल्याने ग्रामीण भागात चुली पेटल्या

IPL 2026 – कॅरेबियन खेळाडूंची घोडदौड, सर्वाधिक सामने खेळणारा परदेशी खेळाडू कोण? वाचा…

आईचं काळीज ते आईचंच! नागावरून उडी मारत पोटच्या गोळ्याचे प्राण वाचवले

कर्नाटकात खासगी बस पुलावरून कोसळली, 10 हून अधिक प्रवासी गंभीर जखमी

Chandrapur News मजुराने धावत येऊन स्वत:ला ट्रकखाली झोकून दिले, घटना सीसीटीव्हीत मध्ये कैद