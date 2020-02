पुलवामा हल्ल्याला वर्ष पूर्ण; विरेंद्र सेहवागने आपले वचन निभावले, फोटो केला शेअर

जम्मू-कश्मीरमध्ये पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण झाले. 14 फेब्रुवारी, 2019 ला दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या पथकाला टार्गेट करून केलेल्या हल्ल्यात 40 जवानांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त सोशल मीडियावर जवानांना श्रद्धांजली वाहणारे संदेश शेअर केले जात आहे. याच दरम्यान टीम इंडियाची माजी खेळाडू विरेंद्र सेहवाग यानेही ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करून दिलेले वचन निभावत असल्याचे दाखवून दिले आहे.

पुलवामा हल्ल्यानंतर शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना मदतीसाठी केंद्रसरकारसह अनेक हात सरसावले होते. यामधील दोन हात विरेंद्र सेहवाग याचेही होते. विरूने पुलवामा हल्ल्यामध्ये शहीद झालेल्या जवानांच्या दोन मुलांना दत्तक घेतले आणि त्यांना ‘सेहवाग इंटरनॅशनल बोर्डिंग स्कूल’मध्ये मोफत शिक्षण देत आहे. या दोन्ही मुलांना लष्करामध्ये भरती व्हायचे असून त्या दृष्टीने त्यांची तयारी सुरू आहे.

उत्तर प्रदेशमधील इटावा येथील शहीद जवान राम वकील यांचा 11 वर्षीय मुलगा अर्पित सहावीमध्ये आणि झारखंडच्या रांची येथील शहीद जवान विजय यांचा 10 वर्षीय मुलगा राहुल चौथीमध्ये शिक्षण घेत आहे. दोघेही एक वर्षापूर्वी बोर्डिंग स्कूलमध्ये आले होते. वडिलांप्रमाणे दोन्ही मुलांना देखील लष्करामध्ये भरती होऊन देशसेवा करायची आहे. या दोघांचा क्रिकेट खेळतानाचा फोटो विरूने आपल्या ट्विटर आणि फेसबुक अकाऊंटवरून शेअर केला आहे.

Today marks one year since the terrible Pulwama attack on our brave jawans. Naman to all of them.

In this pic are Batsman -Arpit Singh s/o Pulwama Shaheed Ram Vakeel &

Bowler-Rahul Soreng s/o Pulwama Shaheed Vijay Soreng.

Very privileged to have them study in my @SehwagSchool pic.twitter.com/9ZewyoYFo3

