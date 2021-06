पुलवामात दहशतवाद्यांचा घरात घुसून पोलीस अधिकाऱ्य़ावर हल्ला, दोन जणांचा मृत्यू

जम्मू कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी एका पोलीस अधिकाऱ्य़ाच्या घरी जाऊन त्यांना गोळ्या घातल्या आहेत. त्यात पोलीस अधिकारी आणि त्यांच्या पत्नीचा मृत्यू झाला आहे. तर त्यांची मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे.

Terrorists barged into the house of SPO Fayaz Ahmad of Hariparigam, Awantipora & fired indiscriminately. In this terror incident, he along with his wife & daughter received critical injuries. Ahmad succumbed to his injuries. Area cordoned off. Search going on: Kashmir Zone Police

