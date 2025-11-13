पुण्यात डोक्यात गोळी झाडून व्यावसायिकाचा खून

सामना ऑनलाईन
|

आर्थिक वादातून मित्रांनी डोक्यात गोळी झाडून व्यावसायिकाचा खून केला. चऱ्होलीतील वडमुखवाडी येथील अलंकापुरम रस्ता येथे बुधवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास ही घटना घडली.

नितीन गिलबिले (37) असे खून झालेल्या व्यावसायिकाचे नाव आहे. अमित पठारे, विक्रांत ठाकूर अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत. नितीन गिलबिले आणि इतर काही जण अलंकापुरम रस्त्यावरील शेडजवळ थांबले होते. त्यावेळी नितीन यांचा मित्र असलेला अमित पठारे आणि विक्रांत ठाकूर हे दोघे फॉर्च्युनर कार घेऊन तिथे आले. त्यांनी नितीन गिलबिले यांना कारमध्ये बसवले. त्यानंतर गिलबिले यांच्या अलंकापुरम रस्त्यावरील हॉटेलच्या दिशेने ते गेले. आरोपींनी नितीन गिलबिले यांच्यावर गोळी झाडली. यात नितीन यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले. घटनेची माहिती मिळताच दिघी पोलीस तसेच गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. खुनाचे नेमके कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही.

नितीन गिलबिले यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले, आई-वडील, भाऊ असा परिवार आहे. नितीन यांनी काही महिन्यांपूर्वी अलंकापुरम रस्त्यावर हॉटेल सुरू केले होते. तसेच, व्यावसायिक गाळे बांधून त्यांनी भाडेतत्त्वावरही दिले. जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसायदेखील ते करत होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – आता मालिकांमध्येही प्री वेडिंग शूट, पाहा सखी-कान्हाचं फोटोशूट

सर्व देवाच्या हातात आहे! धर्मेंद्र रुग्णालयातून परतल्यानंतर हेमामालिनी यांची पहिली प्रतिक्रीया

SA20 – ग्रॅमी स्मिथ म्हणाला, टीम इंडियाचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल शत्रू; बुमराहबाबतही मोठं विधान

महायुतीचे गणित फिस्कटणार; महापालिका निवडणुकीसाठी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढणार?

जव्हारमध्ये लढणार आणि जिंकणारच! शिवसैनिकांचा निर्धार महाविकास आघाडी विजयी होणार

नवी मुंबईत अदानीची नाफ्ता वाहून नेणारी पाइपलाइन फुटली; नेरुळ-उरण रेल्वे ठप्प, उग्र वास, दुर्गंधीमुळे हजारो रहिवासी घुसमटले

रेशनिंगच्या काळाबाजाराचा अड्डा उद्ध्वस्त, शहापुरात आणखीन 695 क्विंटल तांदूळ सापडला

मंत्र्यांच्या वर्चस्वामुळे संयोजकांवर गुन्हा नाहीच; बोरगावात बैलगाडा शर्यतीवेळी वृद्धाच्या मृत्यूसह अनेक जखमी, सांगलीकरांमधून संताप व्यक्त

विठूरायाला उबदार कानपट्टी; रखुमाईला शाल, थंडीमुळे पहाटेचा पोशाख बदलला