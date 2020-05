पुणे येथे कुरकुंभ नजीकच्या रसायन कारखान्यात आग लागल्याचं वृत्त आहे. अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. आगीच्या भडक्यामुळे परिसरात धुराचे लोट उठत आहेत. सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात

Pune: Fire broke out at a chemical factory in Kurkumbh MIDC area. Five fire tenders have been rushed to the spot. More details awaited. #Maharashtra pic.twitter.com/fLq1rxuSAX

— ANI (@ANI) May 22, 2020