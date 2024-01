पुण्यातील कुख्यात गँगस्टर शरद मोहोळची दिवसाढवळ्या हत्या

पुण्यातील कुख्यात गँगस्टर शरद मोहोळ याची दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली आहे. शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास शरद मोहळ कोथरूडमधील सुतारदरा येथे जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी त्याला गोळ्या झाडल्या होत्या. या गोळीबारामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या शरद मोहळ याला उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारांदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शरद मोहोळ हा कोथरुड परिसरातील सुतारदरा येथे जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी त्याच्यावर गोळीबार केला. हल्लेखोरांनी शरद मोहोळच्या दिशेने चार गोळ्या झाडल्या. यातील एक गोळी शरदच्या खांद्याला लागली. त्यानंतर जखमी अवस्थेत त्याला कोथरूडमधील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारांदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

#WATCH | Maharashtra | A Pune-based gangster Sharad Mohol injured after being shot by 3-4 unidentified persons in the Kothrud area of Pune city this afternoon. He is currently under treatment.

