Pune News – काळेवाडीजवळ पीएमपीएमएल बसला आग, पिंपरी चिंचवडमध्ये 12 तासांतील दुसरी घटना

पिंपरी-चिंचवडमध्ये रविवारी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या बसला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास काळेवाडी फाट्याजवळ ही घटना घडली. गेल्या 12 तासांतील ही दुसरी घटना असल्याने पुण्यातील सार्वजनिक वाहतुकीची स्थिती आणि देखभालीबाबत चिंता वाढली आहे.
पुण्याहून डांगे चौकाकडे जाणाऱ्या पीएमपीएमएल बसला अचानक आग लागली. काळेवाडी फाट्याजवळ अचानक इंजिनमधून आगीच्या ज्वाला निघू लागल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असावी असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या घटनेत कोणतीही दुखापत किंवा जीवितहानी झालेली नाही.
लागोपाठ घडणाऱ्या घटनांमुळे शहरात धावणाऱ्या बसच्या सुरक्षिततेबाबत, तांत्रिक तपासणी आणि नियमित देखभालीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याआधी रविवारी सकाळी 11.45 च्या सुमारास, पिंपरीहून भोसरीकडे जाणाऱ्या पीएमपीएमएल बसला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकाजवळील कामगार भवनाजवळ आग लागली. पीएमसी मुख्यालय परिसरातून निघाल्यानंतर काही वेळातच चालकाला इंजिनमधून धूर येत असल्याचे दिसले.
त्याने तातडीने प्रवाशांना सूचना दिल्या, आग वाढण्यापूर्वी सर्व प्रवासी सुरक्षितपणे बाहेर पडले. दोन्ही घटनांमध्ये, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) अग्निशमन विभागाने तातडीने घटनास्थळी पोहोचून आग आटोक्यात आणली, परंतु वाहनाचे मोठे नुकसान झाले.