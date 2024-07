पुण्यात पुन्हा हिट अँड रन, गस्त घालणाऱ्या दोन पोलिसांना उडवले; एकाचा मृत्यू

पुण्यातील जुन्या पुणे मुंबई महामार्गावर बापोडीजवळ एका अज्ञात वाहनाने दोन पोलिसांना चिरडले असून यात एका पोलिसाचा मृत्यू झाला आहे. तर दुसरा पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाला आहे.

Pune, Maharashtra | One Police personnel was killed, and another injured when a four-wheeler vehicle hit two bike-borne beat marshals in Bopodi area of Pune city last night. Police are investigating the matter and working to identify and arrest the accused driver: DCP, Vijay…

— ANI (@ANI) July 8, 2024