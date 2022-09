Video – पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पाकिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा

दहशतवाद्यांना पैसे पुरवत असल्यामुळे (टेरर फंडिंग) एनआयएने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर (पीएफआय) गुरुवारपासून कारवाई सुरू केली. शुक्रवारी संध्याकाळी पुण्यात पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर एनआयएच्या कारवाईविरोधात आंदोलन केलं. यावेळी आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत पाकिस्तान झिंदाबादचे नारे दिले. या घटनेचा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

#WATCH | Maharashtra: ‘Pakistan Zindabad’ slogans were heard outside the District Collector’s office yesterday in Pune City where PFI cadres gathered against the recent ED-CBI-Police raids against their outfit. Some cadres were detained by Police; they were arrested this morning. pic.twitter.com/XWEx2utZZm — ANI (@ANI) September 24, 2022

पीएफआयविरोधात करण्यात आलेल्या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचं नियोजन या आंदोलकांनी केलं होतं. मात्र हे आंदोलन सुरु होण्याच्या आधीच पुणे पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात गेतलं. त्यामुळे हे आंदोलन रद्द करण्यात आलं. यावेळी अनेकांना पोलिसांच्या गाडीमध्ये बसवलं. या प्रकरणी पोलिसांनी रियाझ अहमद नावाच्या व्यक्तीसोबतच 60 ते 70 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Maharashtra | Case registered against a man named Riyaz Sayyad along with 60-70 other PFI workers in Pune city for unlawful gathering to protest in front of District Collector office yesterday over NIA raids on PFI: Pune Police — ANI (@ANI) September 24, 2022

केरळमध्ये पीएफआयच्या आंदोलनाला हिंसक वळण

‘पीएफआय’ने शुक्रवारी केरळमध्ये बंद पुकारला होता. यावेळी हिंसाचार, प्रचंड तोडफोड, जाळपोळ करीत शेकडो वाहने, दुकानांचे नुकसान केले. कन्नूरच्या मत्तनूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयावर पेट्रोल बॉम्ब फेकला. दरम्यान, केरळमध्ये तणाव वाढला असून हिंसाचाराचे लोण तामीळनाडूत पसरण्याची भीती आहे.