Pune porsche accident – विशाल अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवालला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी

पुण्यातील कल्याणीनगर येथील ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीचे वडील विशाल अग्रवाल आणि आजोबा सुरेंद्र अग्रवाल यांना न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

Pune car accident case | Both Father and grandfather of the minor accused have been sent to judicial custody for 14 days.

— ANI (@ANI) May 31, 2024