Pune Porsche Case – मुंबई उच्च न्यायालयाचा विशाल अगरवालला दणका; जामीन पुन्हा फेटाळला

सामना ऑनलाईन
|

पुण्यातील कल्याणीनगरमधील हिट अॅण्ड रन प्रकरणात दोन निष्पाप इंजिनीअर तरुण-तरुणीचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणातील आरोपी विशाल अगरवाल याला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. उच्च न्यायालायने विशाल अगरवाल याचा जामीन अर्ज पुन्हा फेटाळला आहे. त्यामुळे गेल्या 17 महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या विशाल अगरवालचा कोठडीतील मुक्काम वाढला आहे.

कल्याणीनगर परिसरात बेदरकारपणे अलिशान मोटार चालवून मद्यधुंद अल्पवयीन मुलाने दोघांचा जीव घेतला होता. मुलाला वाचवण्यासाठी बांधकाम उद्योजक असलेल्या विशाल अगरवाल याने वैद्यकीय अहवालात छेडछाड केलीचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर विशाल अगरवाल याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली होती. गेल्या 17 महिन्यांपासून विशाल तुरुंगात असून आता पुन्हा एकदा न्यायालयाने त्याचा जामीन फेटाळला आहे.

काय आहे प्रकरण…

पुण्यातील कल्याणीनगर येथे मे, 2024 मध्ये ही घटना घडली होती. अल्पवयीन मुलाने आलिशान पोर्शे कार भरधाव चालवत दोन बाईकस्वारांना चिरडले होते. यातील मुख्य व सहआरोपी अल्पवयीन आहेत. घटना घडली तेव्हा हे दोन्ही आरोपी दारू प्यायले होते. या घटनेने एकच खळबळ उडाली. आरोपींना वाचवण्यासाठी राजकीय बळ वापरले गेल्याचा आरोप झाला. अल्पवयीन सहआरोपीच्या रक्ताचे नमुनेही बदलण्यात आले होते. याप्रकरणी येरवडा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राहुल जगदाळे आणि सहायक पोलीस निरीक्षक विश्वनाथ तोडकरी यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी भाजपाचा खोटा अजेंडा उघड, सोनिया व राहुल गांधींची बदनामी करणाऱ्या मोदींनी जाहीर माफी मागावी – हर्षवर्धन सपकाळ

PAK जागतिक दहशतवादाचे केंद्र, UNSC मध्ये हिंदुस्थानने पाकिस्तानला फटकारले

छत्तीसगडमध्ये 34 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण; 27 पुरुष आणि 7 महिलांचा समावेश, 84 लाखांचं होतं बक्षीस

पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीतून ५८ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली; निवडणूक आयोगाकडून आकडेवारी जाहीर

गेवराईतील नगरपालिका निवडणुकीतील राजकीय राडा, भाजपा नेते बाळराजे पवार यांना मध्यरात्री अटक

PUC नसल्यास पेट्रोल मिळणार नाही, प्रदूषण नियंत्रणासाठी दिल्ली सरकारचा निर्णय

मी पदावर राहणे योग्य नाही! मेस्सीच्या कार्यक्रमातील राडाप्रकरणी पश्चिम बंगालच्या क्रीडा मंत्र्यांचा राजीनामा

बाप तो बापच… लेकीला वाचवण्यासाठी वडिलांनी 60 फूट खोल बोरवेलमध्ये घेतली उडी, बचावाचा थरार कॅमेऱ्यात कैद

महात्मा गांधींचे विचार आणि गरिब या दोन गोष्टींचा मोदी द्वेष करतात; राहुल गांधी यांचा निशाणा