मेफेड्रोन विक्रीप्रकरणी हवालदार ताब्यात

सामना ऑनलाईन
|

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी शिरूरमध्ये मेफेड्रोन विक्रीचे रॅकेट उद्ध्वस्त करत तब्बल साडेदहा किलो मेफेड्रोनचा साठा जप्त केला आहे. ड्रग्ज रॅकेटमध्ये अहिल्यानगर पोलीस दलातील हवालदार शामसुंदर गुजर याचा समावेश असल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात चौघांना अटक झाली आहे.

ड्रग्ज पुरवणाऱ्या ज्ञानदेव शिंदे, महेश गायकवाड, ऋषिकेश चित्तर यांच्या चौकशीतून या प्रकरणात अहिल्यानगर जिह्यातील स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागात कार्यरत असलेला पोलीस हवालदार शामसुंदर गुजर हा सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

चेंबूरला गॅस गळतीचा धोका; दुर्घटना घडल्यास प्रदूषण मंडळ जबाबदार; कोर्टाने खडसावले

अर्ज माघारीसाठी मंत्र्यांचा दबाव, चंद्रकांत पाटील यांच्याविरोधात काँग्रेसची तक्रार

राज्यातील ‘शत्रू मालमत्तां’च्या खरेदी-विक्रीवर स्टॅम्प ड्युटी माफ

प्रजासत्ताक दिनी सन्मानित झालेल्या 2 विद्यार्थिनींचा विहिरीत ढकलल्याने मृत्यू, जळगावातील साक्री गावात शोककळा

राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण

सोरतापवाडी ‘हुंडाबळी’ प्रकरणात सरपंच सासूसह पती अटकेत

अभिनेता केआरकेच्या शस्त्र परवान्याबाबत पोलीस घेणार मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात रजोनिवृत्ती क्लिनिक्स सुरू

माघी गणेशोत्सवानिमित्त विलेपार्लेत सांगीतिक कार्यक्रम