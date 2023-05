पुण्यात मध्यरात्री ‘अग्नितांडव’, चार दुकाने जळून खाक; स्फोटांमुळे इमारतीची पडझड, दोघं जखमी

पुण्यात सोमवारी मध्यरात्री अग्नितांडव पहायला मिळाले. सातारा रस्त्यावरील डी.मार्टजवळील इंद्रनिल सोसायटीमधील दुकानांना भीषण आग लागली. आगीमध्ये तीन दुकानं जळून खाक झाली आहेत. या दुर्घटनेत दोन जण जखमीही झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास इंद्रनिल सोसायटीमधील दुकानांमध्ये आग लागली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 6 फायरगाड्या, 2 टँकर आणि 1 रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाली. अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली असून या भीषण आगीत दोन नागरिक जखमी झाले आहेत. यातील एक दुकानाचा मालक असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भीषण आगीमध्ये मोबाईल शॉपी आणि दोन इलेक्ट्रॉनिक्सची दुकाने जळून भस्मसात झाली. मध्यरात्री लागलेल्या या आगीचे स्वरूप भिषण होते. या आगीमध्ये होम अप्लायन्स, किचन अप्लायन्स व मोबाईल शॉपी या दुकांनाचा पार कोळसा झाला. या दुकानांमध्ये गॅस शेगडी, चिमण्या, गॅस गिझर, वॉटर प्युरिफायर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टिव्ही, मोबाईल, बॅटरी अशा अनेक प्रकारच्या वस्तू होत्या.

#WATCH Maharashtra: Two people have been reported injured in a fire that broke out at three different shops on Pune Satara Road near DMart. 7 fire tenders were on the spot to control the fire. The incident took place around 2.30 am. The fire is under control. pic.twitter.com/EURxfq767Z

— ANI (@ANI) May 1, 2023