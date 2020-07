पंजाब- विषारी दारू प्यायल्याने 21 जणांचा मृत्यू, एसआयटी करणार तपास

पंजाब येथील अमृतसर, बाटला आणि तरनतारन येथे विषारी दारू प्यायल्याने 21 जणांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी विषारी दारू बनवणाऱ्यांना काही जणांना अटक केली आहे. तसंच येथील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली गेली आहे. या प्रकरणी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh orders a magisterial inquiry by Divisional Commissioner Jalandhar into the suspicious deaths of 21 people, allegedly due to consumption of spurious liquor, in Amritsar, Batala and Tarn Taran: Punjab Chief Minister's Office (file pic) pic.twitter.com/jTY3EuYcI3

