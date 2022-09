धक्कादायक! तंबाखू खाण्यावरुन सुवर्णमंदिराबाहेर झाला वाद, भर रस्त्यात केली हत्या

अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिराजवळ धक्कादायक घटना घडली आहे. मंदिराजवळ तंबाखू खाल्ल्याने एका व्यक्तीची दोन निहंग शीखांनी हत्या केली. या हत्येमध्ये दोन निहंग शीखांसह एका वेटरचाही समावेश आहे. तिघांनी हॉटेलच्या बाहेर भररस्त्यात तरुणाची चाकू भोसकून हत्या केल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

पंजाबमधील सुवर्ण मंदिरापासून 800 मीटर अंतरावर ही घटना घडली आहे. ज्या भागात ही घटना घडली आहे तिथे दारू पिण्यास किंवा धूम्रपान करण्यास बंदी नाही. ही संपूर्ण घटना हॉटेलमधील सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड करण्यात आली आहे आणि हा व्हिडीओ सोशल मीडीयावर व्हायरल होत आहे. व्हिडीओच्या सुरुवातीला रात्री एकच्या सुमारास दोन निहंग शीख एका व्यक्तीसोबत वाद घालताना दिसत आहेत. त्यानंतर त्या दोघांनी चट्टीविंग गावातील हरमनजीत सिंग यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला.

हरमनजीत सिंग यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या तिघांपैकी दोन निहंग शीख आणि एक वेटर होता. रमनदीप सिंग असे त्या वेटरचे नाव असून अमृतसरच्या खालसा कॉलेज येथील तो रहिवासी आहे. हल्ल्याच्या त्या व्हिडीओत रमनदीपही दिसत आहे. त्या आधारे पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. अमृतसरचे पोलीस आयुक्त अरुण पाल सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार , “अटक केलेल्या रमनदीप सिंगच्या म्हणण्यानुसार, तो इसम दारूच्या नशेत होता आणि तंबाखूचे सेवन करत होता. तो सूवर्ण मंदिराजवळ तंबाखू खात असल्याने संतापलेल्या निहंग शीखांनी आक्षेप घेतला. मात्र, त्याच्या दाव्याला अद्याप पुष्टी मिळालेली नाही.

A person who was killed by the Nihang Singh has gone viral on #SocialMedia. In reaction, @cpamritsar identified the individuals, one accused has been arrested, and raids are being carried out to apprehend the remaining suspects. #ActionAgainstCrime pic.twitter.com/QfPP8wu58m

— Commissioner of Police Amritsar (@cpamritsar) September 8, 2022