पंजाब आणि कश्मीरमध्ये स्फोटके सापडली; सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर

पंजाब आणि कश्मीरमध्ये दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी स्फोटके (आयईडी,इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाइसेस) आढळल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी हाय अलर्ट जारी केला आहे. पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाकडून दिल्लीला हल्ल्याची धमकी मिळाल्यानंतर ही जप्ती करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी या आयईडी जप्तीचा दिल्लीतील दहशतवादी धोक्याशी थेट संबंध जोडला नसला तरी ही स्फोटके सापडल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर आहेत.
पाकिस्तानची दहशतवादी संघटना लष्कर ए तोयबा हिंदुस्थानात दहशतवादी कारवायांचा कट रचत असल्याची माहिती मिळाली आहे. पंजाब आणि कश्मीरमध्ये स्फोटके जप्त करण्यात आली आहेत. सुरक्षा यंत्रणांनी हाय अलर्टवर असून त्यांनी दक्षता वाढवली आहे. शुक्रवारी पंजाबमधील अमृतसरमधील रेया पोलिस चौकीजवळ एक संशयास्पद बॅग आढळली. पोलिसांनी तातडीने बॉम्ब निकामी पथकाला बोलावले. अमृतसरचे एसएसपी सोहेल कासिम मीर म्हणाले की बॅगेत एक आयईडी सापडला होता, जो नंतर सुरक्षितपणे निकामी करण्यात आला.
कश्मीरमधील गंदरबल जिल्ह्यातील सफापोरा भागात त्याच दिवशी एक आयईडी देखील जप्त करण्यात आला. लष्कर आणि जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या पथकाने काही तासांतच तो निकामी केला. या आठवड्यात उत्तर काश्मीरमध्ये ही तिसरी आयईडी जप्ती आहे, कारण गुरुवारी तंगमार्ग रोड आणि बारामुल्लामध्येही आयईडी सापडले होते.
सुरक्षा एजन्सींनी इशारा दिला आहे की, लष्कर-ए-तोयबा दिल्लीतील धार्मिक आणि पर्यटन स्थळांना, विशेषतः जुन्या दिल्लीतील चांदणी चौक परिसरातील मंदिरांना लक्ष्य करू शकते. लाल किल्ल्याजवळ संभाव्य आयईडी हल्ल्याचाही धोका आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की जवळजवळ तीन महिन्यांपूर्वी लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार बॉम्ब स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला आणि २० हून अधिक जण जखमी झाले. त्या दहशतवादी हल्ल्यात जैश-ए-मोहम्मद आणि अन्सार गजवत-उल-हिंद सारख्या संघटनांचा सहभाग होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवाद देखरेख पथकाच्या अलीकडील अहवालात जैशशी संबंध असल्याचेही उघड झाले आहे. राष्ट्रीय राजधानीत ताज्या अलर्टनंतर, कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मंदिरे, बाजारपेठा आणि लाल किल्ल्याभोवती सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे.