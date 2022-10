पंजाबच्या खासदाराला जम्मू-कश्मीरमध्ये ‘नो एन्ट्री’, समर्थकांची ‘खलिस्तान झिंदाबाद’ची घोषणाबाजी

पंजाबमध्ये अनेकवर्ष भाजपचा मित्रपक्ष राहिलेल्या शिरोमणी अकाली दल (ए)चे अध्यक्ष आणि पंजाबमधील संगरूर मतदारसंघाचे खासदार सिमरनजीत सिंग मान यांना जम्मू-कश्मीरमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला. यामुळे त्यांच्या समर्थकांनी जम्मू-कश्मीरच्या कुठआ जिल्ह्याशी लागून असलेल्या पंजाबमधील लखनपूर येथे आंदोलन केले. यावेळी समर्थकांनी ‘खलिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणाही दिल्या. त्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली असून येथे मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.

सिमरनजीत सिंग मान हे जम्मू-कश्मीरच्या दौऱ्यावर जाणार होते. परंतु याची चाहूल लागताच कठुआ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राहुल पांडे यांनी मान यांच्या दौऱ्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे म्हणत त्यांना प्रवेश नाकारला. त्यामुळे सिमरनजीत सिंग मान आणि त्यांच्या समर्थकांनी सोमवारी रात्री लखनपूर सीमेवर गोंधळ घातला. मान यांच्या समर्थकांनी यावेळी खलिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा दिल्याचा व्हिडीओही समोर आला आहे. समर्थक आक्रमक झाल्याने कठुआ जिल्ह्यात कमल 144 लागू करण्यात आले आहे.

कलम 144चा आदेश लागू करताना जिल्हाधिकारी राहुल पांडे यांनी म्हटले की, वरिष्ठ पोलीस अधिक्षकांनी सिमरनजीत सिंग मान हे समर्थकांसह जम्मू-कश्मीरमध्ये दाखल होणार असल्याची माहिती दिली होती. यामुळे जम्मू-कश्मीरमध्ये या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

दरम्यान, प्रवेश नाकारल्यानंतर सिमरनजीत सिंग मान हे जिल्हाधिकारी पांडे आणि अधिकाऱ्यांच्या भेटीला गेले. यावेळी त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश नाकारण्याचे विशिष्ट कारण मागितले. मात्र त्यांना माघारी पाठवण्यात आले. त्यानंतर मान यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करण्याची धमकी दिली आणि अधिकार्‍यांना अटक करण्यास सांगितले.

Thus I see no reason to prevent entry of a peaceful delegation, visiting and enquiring upon the people of J&K. Our Party is against such tyranny and special powers given to the army to kill, molest, kidnap, murder and detain any Kashmiri with impunity. (2/2)@SAD_Amritsar pic.twitter.com/XdIQsDya6Z

— Simranjit Singh Mann (@SimranjitSADA) October 17, 2022