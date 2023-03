नवज्योतसिंग सिद्धू यांची उद्या तुरुंगातून सुटका होणार, त्यांच्या अकाऊंटवरून माहिती ट्विट

रोड रेज प्रकरणी तुरुंगवास भोगणारे पंजाब काँग्रेसचे नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांची उद्या पतियाळा तुरुंगातून सुटका होईल, असे त्यांच्या अधिकृत खात्यावरून ट्विट करण्यात आले आहे. त्यांचे वकील एचपीएस वर्मा यांनीही या घटनेला दुजोरा दिला आहे, अशी माहिती पीटीआयने दिली आहे. ‘सर्वांना कळवण्यात येत आहे की सरदार नवज्योतसिंग सिद्धू यांची उद्या पतियाळा तुरुंगातून सुटका होणार आहे’, असे ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

वर्मा म्हणाले की पंजाब कारागृहाच्या नियमांनुसार, चांगली वागणूक असलेला दोषी सामान्य माफीचा हक्कदार आहे.

‘ते शनिवारी पटियाला तुरुंगातून सुटण्याची शक्यता आहे’, पीटीआयने त्यांच्या हवाला देत सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात 59 वर्षीय क्रिकेटर-राजकारणी असलेल्या सिद्धू यांना एक वर्षाचा ‘सश्रम कारावास’ ठोठावला होता. सिद्धू यांनी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या पराभवानंतर पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडले होते.

This is to inform everyone that Sardar Navjot Singh Sidhu will be released from Patiala Jail tomorrow.

(As informed by the concerned authorities).

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) March 31, 2023