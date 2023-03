खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंग पोलिसांच्या ताब्यात, पंजाबमध्ये हाय अलर्ट; इंटरनेट सेवा बंद

खलिस्तान समर्थक आणि ‘वारिस पंजाब दे’ संघटनेचा (Waris Punjab De) प्रमुख अमृतपाल सिंग (Amritpal Singh) याला पंजाब पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. अमृतपाल सिंग याच्यासह त्याच्या साथिदारांवरही अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईनंतर पोलिसांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले असून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पंजाबमधील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. रविवारी रात्री 12 वाजेपर्यंत इंटरनेट सेवा बंद राहणार आहे. ‘आज तक’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Punjab Police has launched action against Khalistani sympathiser Amritpal Singh and his aides. Details awaited. pic.twitter.com/mhrlf6HY7A

— ANI (@ANI) March 18, 2023